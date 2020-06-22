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В Вилейке Audi сбила 10-летнего велосипедиста

22 июня 2020 14:38
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Новости Беларуси. ДТП произошло в Вилейке. Водитель Audi сбил 10-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке Audi сбила 10-летнего велосипедиста-1

Все случилось на закруглении дороги на улице Озерной. Школьник двигался навстречу автомобилю. Он госпитализирован.

В Вилейке Audi сбила 10-летнего велосипедиста-4

А в Минском районе возле деревни Якубовичи водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком. Водитель последнего доставлен в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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