В Вилейке Audi сбила 10-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. ДТП произошло в Вилейке. Водитель Audi сбил 10-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все случилось на закруглении дороги на улице Озерной. Школьник двигался навстречу автомобилю. Он госпитализирован.