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Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина

22 июня 2020 14:38
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Новости Беларуси. Трагедия на водохранилище Дрозды, здесь утонул мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина-1

ЧП произошло 21 июня. Спасатели отправились к месту происшествия сразу после сообщения очевидца. Тело нашли в 30 метрах от берега. Реанимировать мужчину не удалось.

Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина-4

Это уже шестая жертва воды в Минске за последний месяц. МЧС еще раз напоминает о соблюдении правил безопасности на пляжах.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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