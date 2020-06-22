Его нашли в 30 метрах от берега. На водохранилище Дрозды утонул мужчина

Новости Беларуси. Трагедия на водохранилище Дрозды, здесь утонул мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП произошло 21 июня. Спасатели отправились к месту происшествия сразу после сообщения очевидца. Тело нашли в 30 метрах от берега. Реанимировать мужчину не удалось.