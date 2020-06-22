В Пинске при столкновении с Audi пострадали водитель и пассажирка Nissan

Новости Беларуси. 21 июня примерно в 11:50 в Пинске в аварии пострадали два человека.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района за рулём Nissan Primera двигался по улице Первомайская.
Новости Беларуси. 21 июня примерно в 11:50 в Пинске в аварии пострадали два человека.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района за рулём Nissan Primera двигался по улице Первомайская.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Во время поворота налево иномарка не пропустила ехавшую во встречном направлении Audi 100, которой управлял 38-летний пинчанин. Произошло столкновение.
В аварии пострадали водитель и 48-летняя пассажирка Nissan, которая находилась на переднем сиденье. Мужчине потребовалась госпитализация.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске мотоциклист врезался в поворачивавшую легковушку.
Водитель мотоцикла получил травмы – подробнее здесь.