В Пинске при столкновении с Audi пострадали водитель и пассажирка Nissan

Новости Беларуси. 21 июня примерно в 11:50 в Пинске в аварии пострадали два человека. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний житель деревни Молотковичи Пинского района за рулём Nissan Primera двигался по улице Первомайская.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Во время поворота налево иномарка не пропустила ехавшую во встречном направлении Audi 100, которой управлял 38-летний пинчанин. Произошло столкновение. В аварии пострадали водитель и 48-летняя пассажирка Nissan, которая находилась на переднем сиденье. Мужчине потребовалась госпитализация.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома