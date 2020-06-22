В Гомеле в результате столкновения лодки с плавучим краном погиб рыбак

Новости Беларуси. 14 июня около восьми утра в Гомеле на реке Сож столкнулись лодка и плавучий кран. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УСК по Гомельской области, капитан буксира-толкача речного порта «Гомель» толкал грузоподъёмный плавучий кран по Сожу от затона Осовцы к порту. В какой-то момент произошло столкновение с стоявшим впереди на якоре маломерным гребным судном.

Лодка перевернулась и затонула. Один из двух рыбаков успел схватиться за трос на плавкране, а второй – ушёл под воду. Дежурившие на берегу работники ОСВОД вытащили 73-летнего гомельчанина на сушу и передали его медикам.