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В Гомеле в результате столкновения лодки с плавучим краном погиб рыбак

22 июня 2020 09:52
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Новости Беларуси. 14 июня около восьми утра в Гомеле на реке Сож столкнулись лодка и плавучий кран. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УСК по Гомельской области, капитан буксира-толкача речного порта «Гомель» толкал грузоподъёмный плавучий кран по Сожу от затона Осовцы к порту. В какой-то момент произошло столкновение с стоявшим впереди на якоре маломерным гребным судном.

Лодка перевернулась и затонула. Один из двух рыбаков успел схватиться за трос на плавкране, а второй – ушёл под воду. Дежурившие на берегу работники ОСВОД вытащили 73-летнего гомельчанина на сушу и передали его медикам.

В Гомеле в результате столкновения лодки с плавучим краном погиб рыбак -1

Фото: УСК по Гомельской области 

Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Через сутки пациент скончался. В отношении капитана буксира возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РБ.

Допрашиваются члены экипажа теплохода и руководство речного порта, запрошены документы, которые регламентируют эксплуатацию плавательных средств. Назначено проведение ряда экспертиз.

Если вам что-либо известно о данном происшествии, сообщите об этом по телефонам: 69-30-50, (8029) 33-33-205.

Ранее стало известно, что на реке Сож в Гомеле пострадали два рыбака.

Один из них был доставлен в реанимацию – здесь подробности.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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