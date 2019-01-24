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13-летний мальчик пострадал на пожаре в одной из пятиэтажек Гродно

24 января 2019 10:48
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Новости Беларуси. В Гродно 23 января в полседьмого вечера произошёл пожар в пятиэтажке.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в инциденте пострадал 13-летний мальчик. У него отравление продуктами горения.  

По словам ребёнка, до прибытия спасателей он увидел, что из подвала идёт дым, открыл дверь в помещение, но из-за сильного задымления заходить не стал. Через час мальчик почувствовал недомогание и обратился к дежурившим на месте происшествия медикам.  

Подросток госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Огнём повреждено имущество в ячейке, закопчены стены и потолок в подвале.  

Причина загорания устанавливается.  

Зимой 2019 года в Минске дети захотели приготовить картошку фри. 

В процессе создания блюда начался пожар – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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