13-летний мальчик пострадал на пожаре в одной из пятиэтажек Гродно

Новости Беларуси. В Гродно 23 января в полседьмого вечера произошёл пожар в пятиэтажке.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в инциденте пострадал 13-летний мальчик. У него отравление продуктами горения.

По словам ребёнка, до прибытия спасателей он увидел, что из подвала идёт дым, открыл дверь в помещение, но из-за сильного задымления заходить не стал. Через час мальчик почувствовал недомогание и обратился к дежурившим на месте происшествия медикам.

Подросток госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Огнём повреждено имущество в ячейке, закопчены стены и потолок в подвале.

Причина загорания устанавливается.

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