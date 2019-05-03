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В Лиозно мужчина продал на мясо сбежавшую с фермы лошадь

03 мая 2019 09:30
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Новости Беларуси. В Лиозно мужчина продал на мясо лошадь, которая сбежала к нему с фермы одного из хозяйств.  

По информации УВД Витебского облисполкома, 2 мая правоохранители получили сообщение от администрации ОАО «Адаменки» о том, что с 25 апреля по 1 мая неизвестный совершил кражу лошади с охраняемой молочно-товарной фермы. Стоимость животного составляла 1857 рублей.  

Было установлено, что преступление совершил 37-летний неработающий мужчина. Он уволился из хозяйства полгода назад.  

Ранее мужчина не раз брал лошадь и ездил на ней домой. В итоге животное запомнило дорогу и когда убежало с фермы, то направилось именно к нему.  

Мужчина поймал лошадь и продал на мясо. Были обнаружены останки животного.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

В начале апреля минчанин подвёз свою девушку на угнанной у таксиста машине (читать далее).  

# Кража

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