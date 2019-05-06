В Гродно нетрезвый водитель Audi попал в ДТП. Погиб 19-летний пассажир

Новости Беларуси. Днём 5 мая неподалёку от агрогородка Озёры Гродненского районе опрокинулся Audi. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний водитель двигался в направлении дороги Р-41 со стороны Озёр. В определённый момент машина оказалась за пределами проезжей части и перевернулась.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

19-летний пассажир Audi погиб на месте. Водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу, медосвидетельствование показало, что он пьян.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома