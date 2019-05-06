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В Гродно нетрезвый водитель Audi попал в ДТП. Погиб 19-летний пассажир

06 мая 2019 09:12
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Новости Беларуси. Днём 5 мая неподалёку от агрогородка Озёры Гродненского районе опрокинулся Audi.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний водитель двигался в направлении дороги Р-41 со стороны Озёр. В определённый момент машина оказалась за пределами проезжей части и перевернулась.  

В Гродно нетрезвый водитель Audi попал в ДТП. Погиб 19-летний пассажир-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

19-летний пассажир Audi погиб на месте. Водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу, медосвидетельствование показало, что он пьян.  

В Гродно нетрезвый водитель Audi попал в ДТП. Погиб 19-летний пассажир-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Выясняются детали ДТП. Водитель задержан.  

Весной 2019 года в Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево. 

Пострадал 23-летний пассажир – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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