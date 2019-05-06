В Гродно нетрезвый водитель Audi попал в ДТП. Погиб 19-летний пассажир
Новости Беларуси. Днём 5 мая неподалёку от агрогородка Озёры Гродненского районе опрокинулся Audi.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний водитель двигался в направлении дороги Р-41 со стороны Озёр. В определённый момент машина оказалась за пределами проезжей части и перевернулась.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
19-летний пассажир Audi погиб на месте. Водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу, медосвидетельствование показало, что он пьян.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Выясняются детали ДТП. Водитель задержан.
Весной 2019 года в Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево.
Пострадал 23-летний пассажир – подробнее здесь.