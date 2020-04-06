Прямой эфир

В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик для рук

06 апреля 2020 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 4 апреля в Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика. 

Как сообщает Следственный комитет, сотрудница одного из местных предприятий обнаружила на полу в бытовом помещении двух коллег. 

По предварительным данным, 55-летний и 61-летний мужчины выпили дезинфицирующее средство для рук. Пострадавшие были госпитализированы, 61-летний гражданин погиб. 

Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники предприятия, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка. Отмечается, что на производственном учреждении работники пользуются антисептиком несколько лет. 

На прошлой неделе в Молодечненском районе машинист отравился парами аммиака. 

Мужчина менял фильтр компрессора холодильной установки – подробнее здесь

# Отравления # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Проводится проверка по факту смерти 17-летнего жителя Барановичей
06 апреля 2020 10:16

Проводится проверка по факту смерти 17-летнего жителя Барановичей

В Минске при столкновении с Opel пострадал велосипедист
06 апреля 2020 09:44

В Минске при столкновении с Opel пострадал велосипедист

Парапланерист погиб под Гродно
06 апреля 2020 08:02

Парапланерист погиб под Гродно