В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик для рук

Новости Беларуси. 4 апреля в Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика.

Как сообщает Следственный комитет, сотрудница одного из местных предприятий обнаружила на полу в бытовом помещении двух коллег.

По предварительным данным, 55-летний и 61-летний мужчины выпили дезинфицирующее средство для рук. Пострадавшие были госпитализированы, 61-летний гражданин погиб.

Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники предприятия, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка. Отмечается, что на производственном учреждении работники пользуются антисептиком несколько лет.

На прошлой неделе в Молодечненском районе машинист отравился парами аммиака.