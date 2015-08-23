В Великобритании во время авиашоу упал истребитель: 7 человек погибли, не менее 15 получили ранения

Новости Великобритании. Трагедией закончилось красочное авиашоу в Великобритании. Послевоенный истребитель-бомбардировщик начал выполнять сложный маневр, но не смог его завершить, упал на шоссе и взорвался. Погибли 7 человек, не менее 15 получили ранения. Пилоту самолета удалось выжить, но он находится в критическом состоянии.

В настоящий момент спасатели продолжают работу вокруг места происшествия, не исключено, что число жертв возрастёт.

Авиашоу должно было продолжаться несколько дней, но из-за ЧП его отменили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.