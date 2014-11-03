Взрыв газа в жилом доме в Перми: 2 человека погибли, 7 госпитализированы

Новости России. В жилом доме в Перми прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли два человек, еще семеро госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

К трагедии, скорее всего, привел взрыв бытового газа. На месте ЧП работают специалисты. Ведутся поисково-спасательные работы.

Все жильцы эвакуированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ожидается, что в ближайшее время будет решен вопрос о их временном размещении. По факту взрыва возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.