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2 крупных ДТП в Австрии. 1 человек погиб, около 40 пострадали

27 марта 2013 08:24
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Новости Австрии. На востоке Австрии непогода стала причиной двух крупных ДТП. На скоростной автотрассе столкнулись около 40 грузовых и 70 легковых автомобилей. Из-за гололедицы на дороге водитель не справился с управлением, произошла авария, повлекшая за собой цепную реакцию. По предварительным данным, один человек погиб, около 10 пострадали. Чтобы их госпитализировать, медики задействовали вертолёты.

Ещё одна крупная авария произошла в тоннеле. Помощь медиков потребовалась 3 десяткам человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Аварии в Австрии

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