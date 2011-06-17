В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город

В канадском Ванкувере вечером в среду агрессивно настроенные хоккейные фанаты устроили беспорядки. Формальным поводом стал разгром в финале Кубка Стэнли ванкуверской «Касатки» бостонскими «Медведями» - 0:4. Были сожжены более 12 автомобилей, в том числе два полицейских, ограблены магазины.

Полиция применяли для разгона толпы слезоточивый газ, перечный газ, светошумовые гранаты. Более 100 человек арестовано. Большинство из них отпущены спустя 24 часа. Восемь особо злостных нарушителей остаются в тюрьме. Между тем, эксперты считают, что задержания будут продолжаться по мере идентификации хулиганов.

Местные жители, возмущенные действиями фанатов, объединились в социальной сети в группы, которые занялись индентификацией зачинщиков беспорядков по фото и видео (20 000 человек), а также организацией волонтеров для очистки города (11 000 человек), сообщает ctv.by со ссылкой на канадский телеканал CTV.