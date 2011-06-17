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В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город

17 июня 2011 15:58
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В канадском Ванкувере вечером в среду агрессивно настроенные хоккейные фанаты устроили беспорядки. Формальным поводом стал разгром в финале Кубка Стэнли ванкуверской «Касатки» бостонскими «Медведями» - 0:4. Были сожжены более 12 автомобилей, в том числе два полицейских, ограблены магазины.

Полиция применяли для разгона толпы слезоточивый газ, перечный газ, светошумовые гранаты. Более 100 человек арестовано. Большинство из них отпущены спустя 24 часа. Восемь особо злостных нарушителей остаются в тюрьме. Между тем, эксперты считают, что задержания будут продолжаться по мере идентификации хулиганов.

Местные жители, возмущенные действиями фанатов, объединились в социальной сети в группы, которые занялись индентификацией зачинщиков беспорядков по фото и видео (20 000 человек), а также организацией волонтеров для очистки города (11 000 человек), сообщает ctv.by со ссылкой на канадский телеканал CTV.

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -1

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -3

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -5

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -7

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -9

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -11

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -13

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -15

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -17

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -19

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -21

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -23

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -25

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -27

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -29

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -31

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -33

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -35

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -37

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -39

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -41

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -43

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -45

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -47

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -49

В Ванкувере обезумевшие хоккейные фанаты подожгли и ограбили город -51

Одно фото, сделанное во время беспорядков, разлетелось по всему миру: на нем парень и девушка лежат на асфальте в интимной позе на отрезке между полицией и хулиганами. В СМИ было множество спекуляций относительно фото, в таблоидах появились заголовки типа «Любовь против войны» и т.д. Но оказалось, что реальность гораздо банальнее: девушка упала, подвернув ногу, парень наклонился, чтобы ее приободрить и один раз поцеловал девушку. Этот момент и заснял фотограф.

Как гопники компрометируют настоящих футбольных фанатов

Владимир Казанков

# происшествия # Массовые беспорядки # Погромы фанатов # Фотофакт

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