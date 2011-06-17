В столице Турции - потоп и снегопад

Сразу за ливнем посыпался град - на дорогах выросли ледяные сугробы.
Накануне сообщалось о двух белорусских согражданах – жительнице Жлобина и ее 8-летнем сыне. Стало известно, что отравились еще шестеро. Все они – минчане.
В израильском городе Нетания минувшей ночью прогремел мощный взрыв в четырехэтажном жилом доме.
Это произошло сегодня в 18.35 в медпункте аэропорта - акушерами выступили сотрудники аэропорта, сообщает БелТА.
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