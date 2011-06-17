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В столице Турции - потоп и снегопад

17 июня 2011 14:18
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Сразу за ливнем посыпался град - на дорогах выросли ледяные сугробы.

В столице Турции - потоп и снегопад-1

В столице Турции - потоп и снегопад-3

В столице Турции - потоп и снегопад-5

В столице Турции - потоп и снегопад-7

В столице Турции - потоп и снегопад-9

В столице Турции - потоп и снегопад-11

В столице Турции - потоп и снегопад-13

В столице Турции - потоп и снегопад-15

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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