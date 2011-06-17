Число белорусов, отравившихся в Греции, достигло 8 человек

Накануне сообщалось о двух белорусских согражданах – жительнице Жлобина и ее 8-летнем сыне. Стало известно, что отравились еще шестеро. Все они – минчане.

Напомним, с жалобами на самочувствие обратились к медикам около 60 туристов 4-звездочного отеля «Криопиги» на полуострове Халкидики. Большинство из них – россияне. У всех одинаковые симптомы. Предварительный диагноз – гастроэнтерит, воспалительное заболевание желудка. Предположительно, причиной отравления стала некачественная питьевая вода.

Госпитализация пока никому не понадобилась. Всем оказывают помощь на месте. Ситуацию держит под контролем посольство Республики Беларусь в Болгарии, которое также курирует Грецию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Камышик, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Республике Болгария:

По информации, поступившей в посольство Республики Беларусь в Болгарии, среди заболевших – 8 белорусов. Симптомы заболевания: слабость, высокая температура, рвота. В качестве диагноза врачи называют гастроэнтерит.

В отеле круглосуточно работают две бригады греческих врачей.

Взяты на анализы пробы воды, продуктов. В отеле объявлен карантин.

По словам граждан Беларуси, с которыми посольству удалось связаться, им оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние их здоровья улучшилось.