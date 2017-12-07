В вагоне минского метро с поличным задержана карманница

Новости Беларуси. Пассажиры задержали в вагоне минского метро карманницу с поличным.

По информации ГУВД Мингорисполкома, на станции метро «Грушевка» очевидец заметила, как одна из пассажирок достала из чужой сумки кошелек. Свидетель позвала на помощь других пассажиров и связалась с машинистом поезда.

При досмотре женщины сотрудниками милиции при ней был обнаружен кошелек с 65 рублями. Было установлено, что задержанная также причастна к краже кошелька с суммой в 154 рубля в троллейбусе на улице Щорса.

Женщина нигде не работает. За аналогичные преступления она отбывала наказание в местах лишения свободы. В ноябре женщина освободилась.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Правоохранители проверяют информацию о причастности женщины к другим похожим преступлениям. Пострадавших просьба обратиться в Московское РУВД или по телефонам: 8 (029) 343-50-54, 10.