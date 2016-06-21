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В Узденском районе водитель легковушки врезался в машину дорожной службы – мужчина погиб

21 июня 2016 15:14
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Новости Беларуси. Водитель за рулем легкового автомобиля врезался в машину дорожной службы и умер на месте происшествия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла в Узденском районе. Молодой человек на своем авто двигался в сторону Слуцка. Причина, по которой водитель не заметил на своем пути впечатляющих размеров препятствие и совершил наезд, сейчас выясняется.

Неправильный выбор безопасной скорости движения - вероятная версия, которую озвучили правоохранители. По данному факту ДТП сейчас проводится проверка. Из деталей пока известно лишь то, что машина дорожных служб была обозначена всеми необходимыми знаками.

# происшествия # ДТП

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