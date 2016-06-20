Пожар на заводе «Полимир» в Новополоцке удалось локализовать только спустя три дня

Новости Беларуси. Начнем выпуск с подробностей ЧП на заводе «Полимир» в Новополоцке. 20 июня в 7 утра спасателям удалось полностью локализовать пожар на предприятии. Работу по выяснению причин чрезвычайной ситуации на месте продолжает специальная комиссия.

Сообщение о вспышке газовоздушной смеси поступило в минувшую субботу. В течение почти двух суток продолжалось выгорание продукта из технологической установки. Все это время на территории завода дежурили сотрудники МЧС. Проводились работы по охлаждению водородного узла.

Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов и действиям спасателей на предприятии удалось предотвратить взрыв. На данный момент угрозы для работников завода и населения нет. Превышения уровня вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Замеры проводятся в постоянном режиме. Ущерб и сроки восстановления производственных мощностей устанавливаются. Пострадавших вследствие ЧП нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.