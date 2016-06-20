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Пожар на «Полимире»: причины выясняет СК, изъята документация, назначены экспертизы

20 июня 2016 10:26
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Новости Беларуси. К расследованию причин ЧП на заводе «Полимир» в Новополоцке приступил Следственный комитет. Для проверки на предприятии изъята документация, а также назначен ряд экспертиз.

В минувшую субботу днем на пульт МЧС поступило сообщение о вспышке газо-воздушной смеси. Почти двое суток понадобилось спасателям, чтобы локализовать возгорание. Вплоть до 7 утра сегодняшнего дня проводились работы по охлаждению водородного узла. На заводе было приостановлено производство полиэтилена.

На данный момент угрозы для работников завода и местных жителей нет. Превышения уровня вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Замеры проводятся в постоянном режиме. Ущерб и сроки восстановления производственных мощностей устанавливаются. Пострадавших вследствие ЧП нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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