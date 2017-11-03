200 сотрудников технопарка БНТУ в Минске были эвакуированы из-за горящей проводки

Новости Беларуси. Сотрудники технопарка БНТУ вынуждены были на некоторое время прервать трудовой день, сообщили в программе Новости «24 часа». 200 человек предприятия эвакуировали из-за пожара.

В здании загорелась электропроводка. Вовремя сработала система оповещения, к моменту приезда пожарных люди были уже на улице. С огнем удалось справиться быстро. После ликвидации возгорания все эвакуированные вернулись в здание. Пострадавших нет.