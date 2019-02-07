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Минские правоохранители задержали пять подростков-зацеперов

07 февраля 2019 13:08
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Новости Беларуси. 2 февраля на ж/д станции Помыслище были замечены подростки-зацеперы, ехавшие на хвостовом вагоне поезда.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к данному участку железной дороги незамедлительно выехали сотрудники ОМОНа. В лесу были найдены подростки, которые направлялись в сторону остановочного пункта Роща. Их приметы совпадали с указанными.  

Были задержаны пять несовершеннолетних. Молодые люди собирались проехать на грузовом поезде до о.п. Курасовщина в Минске. Все задержанные являются жителями белорусской столицы, им от 11 до 16 лет. Подростки переданы для разбирательства в инспекцию по делам несовершеннолетних.  

Весной 2018 года под Минском два молодых человека ехали на последнем вагоне поезда. 

19-летний юноша получил серьёзные травмы – подробнее здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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