Совершали преступления в течение 20 лет. В Витебске вынесли обвинительный приговор «банде насильников»

Новости Беларуси. В Витебске вынесли обвинительный приговор так называемой «банде насильников», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 лет обвиняемые держали в страхе жительниц Полоцка и Новополоцка. Число пострадавших, чьи имена известны следствию, – почти полсотни. Одна девушка погибла. К тому же, мужчинам вменяли похищение человека, разбой и хулиганство. Какие сроки получили обвиняемые, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.

Анастасия Аласания, СТВ:

В Витебске вынесли обвинительный приговор так называемой «банде насильников». На скамье подсудимых – четверо жителей Полоцка и Новополоцка. Мужчины знакомились с жертвами на улице. Угощали их алкоголем, подсыпая нейролептики. После отвозили на квартиру к главарю банды и насиловали. Приходя в сознание, девушки либо не помнили, что с ними происходило, либо боялись обратиться в милицию.

Самый трагический случай произошел в 2012 году. В Полоцке мужчины познакомились с несовершеннолетней, далее действовали по отработанной схеме. Однако девушка от подмешанного лекарства скончалась. Ее тело преступники закопали в песчаном карьере. Орудовала банда в течение 20 лет, за это время число пострадавших приблизилось к полусотне. Максимальный срок получил 52-летний главарь.

22 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Оставшийся срок в исправительной колонии в условиях строгого режима. Остальные члены банды получили 15, 12 и 3,5 года колонии усиленного режима. Также обвиняемые должны возместить ущерб жертвам и их близким – это почти 100 тысяч рублей.

Александр Филимонов, прокурор:

Преступления совершались в начале 2000-х годов и так далее. Продолжались далее. И в этом была главная сложность раскрытия, непоступления соответствующих заявлений от лиц после их непосредственного совершения, что и повлекло длительный срок как предварительного следствия, так и судебного рассмотрения.