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В ДТП под Гродно погибла 14-летняя девушка, две 16-летних – госпитализированы

01 января 2019 15:02
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Новости Беларуси. 1 января около трёх ночи возле агрогородка Озёры Гродненского района в ДТП погибла 14-летняя девушка.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, в определённый момент двигавшийся по автодороге Н-6053 Nissan Serena с 32-летним нетрезвым мужчиной за рулём оказался за пределами проезжей части.  

Иномарка выехала на сельскохозяйственное поле и перевернулась. Находившаяся в машине 14-летняя школьница получила смертельные травмы. Ещё двух 16-летних пассажирок госпитализировали.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ. По подозрению в совершении преступления задержан водитель.  

Место аварии осмотрено, проведены следственные и процессуальные действия. Собираются материалы, характеризующие личности подозреваемого, погибшей и потерпевших. Все они – жители агрогородка Озёры. Планируется проведение экспертиз.  

Расследование продолжается.  

Зимой 2018 года в Столбцовском районе Hyundai выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.  

В аварии погибли супруги – подробности здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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