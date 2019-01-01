В ДТП под Гродно погибла 14-летняя девушка, две 16-летних – госпитализированы

Новости Беларуси. 1 января около трёх ночи возле агрогородка Озёры Гродненского района в ДТП погибла 14-летняя девушка.

Как сообщает УСК по Гродненской области, в определённый момент двигавшийся по автодороге Н-6053 Nissan Serena с 32-летним нетрезвым мужчиной за рулём оказался за пределами проезжей части.

Иномарка выехала на сельскохозяйственное поле и перевернулась. Находившаяся в машине 14-летняя школьница получила смертельные травмы. Ещё двух 16-летних пассажирок госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ. По подозрению в совершении преступления задержан водитель.

Место аварии осмотрено, проведены следственные и процессуальные действия. Собираются материалы, характеризующие личности подозреваемого, погибшей и потерпевших. Все они – жители агрогородка Озёры. Планируется проведение экспертиз.

Расследование продолжается.

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