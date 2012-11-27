Прямой эфир

В Логойском районе задержаны браконьеры, незаконно убивавшие косуль. Ущерб окружающей среде – 120 базовых величин

27 ноября 2012 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Анонимный звонок помог инспекторам природоохраны в расследовании убийства косуль в Логойском районе. Очевидец сообщил о факте браконьерства, назвал номер автомобиля и несколько предполагаемых мест, куда нарушители могли увезти добычу. По горячим следам браконьеров удалось перехватить.

При проверке выяснилось, что документы и путевки были выписаны для охоты на пушного зверя. Туши незаконно добытых косуль общим весом 65 килограммов инспекторы нашли в одном из сараев. Окружающей среде причинен ущерб в особо крупном размере – 120 базовых величин. Одна базовая сейчас – 100 тысяч. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Браконьерство в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар на швейной фабрике в Бангладеш: камера запечатлела женщину, которая совершила поджог
27 ноября 2012 09:43

Пожар на швейной фабрике в Бангладеш: камера запечатлела женщину, которая совершила поджог

27 ноября 2012 09:39

Наводнение в Краснодарском крае: 4 фигурантам дела о гибели людей предъявлено окончательное обвинение

Забастовка фермеров в Брюсселе: на здание Европарламента вылито 15 тысяч литров молока
27 ноября 2012 06:35

Забастовка фермеров в Брюсселе: на здание Европарламента вылито 15 тысяч литров молока