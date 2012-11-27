В Логойском районе задержаны браконьеры, незаконно убивавшие косуль. Ущерб окружающей среде – 120 базовых величин

Новости Беларуси. Анонимный звонок помог инспекторам природоохраны в расследовании убийства косуль в Логойском районе. Очевидец сообщил о факте браконьерства, назвал номер автомобиля и несколько предполагаемых мест, куда нарушители могли увезти добычу. По горячим следам браконьеров удалось перехватить.

При проверке выяснилось, что документы и путевки были выписаны для охоты на пушного зверя. Туши незаконно добытых косуль общим весом 65 килограммов инспекторы нашли в одном из сараев. Окружающей среде причинен ущерб в особо крупном размере – 120 базовых величин. Одна базовая сейчас – 100 тысяч. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.