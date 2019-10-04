В убийстве женщины в Калинковичском районе подозревается 23-летний парень

Новости Беларуси. В деле об убийстве 42-летней жительницы городского посёлка Озаричи появился новый подозреваемый.

Как сообщает УСК по Гомельской области, следователи проверяют всю информацию, которая может иметь отношение к преступлению, отрабатываются все возможные версии.

3 октября был задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. Молодой человек проверяется на причастность к совершению преступления.

Ранее стало известно, что в одном из частных домов Калинковичского района было обнаружено тело женщины.