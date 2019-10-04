Прямой эфир

В убийстве женщины в Калинковичском районе подозревается 23-летний парень

04 октября 2019 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В деле об убийстве 42-летней жительницы городского посёлка Озаричи появился новый подозреваемый.

Как сообщает УСК по Гомельской области, следователи проверяют всю информацию, которая может иметь отношение к преступлению, отрабатываются все возможные версии.

3 октября был задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. Молодой человек проверяется на причастность к совершению преступления.

Ранее стало известно, что в одном из частных домов Калинковичского района было обнаружено тело женщины.

В её убийстве подозревался муж – подробнее здесь.

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в одной из гродненских многоэтажек были эвакуированы 16 человек
04 октября 2019 06:31

На пожаре в одной из гродненских многоэтажек были эвакуированы 16 человек

Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт
03 октября 2019 19:51

Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт

Не хотел ждать в очереди: минчанина избили около уборной
03 октября 2019 19:39

Не хотел ждать в очереди: минчанина избили около уборной