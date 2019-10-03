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Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт

03 октября 2019 19:51
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Новости Беларуси. Сразу несколько ДТП утром 3 октября доставили неудобства столичным автолюбителям. На проспекте Пушкина поперек проезжей части развернуло фуру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Спустя время автопоезд смог самостоятельно уехать, и движение восстановилось.

Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт-1

А на Ульяновской столкнулись автомобиль скорой помощи и трамвай. ДТП помешало не только водителям, но и пассажирам общественного транспорта. Движение трамваев в направлении железнодорожного вокзала возобновилось только через час.

Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт-4

Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт-6

И еще одно крупное ДТП произошло на Партизанском проспекте. Водитель фургона не успел затормозить перед остановившейся на красный свет фурой. В итоге произошло столкновение с еще одним грузовиком. Пострадавших нет. Но движение на этом участке проспекта оказалось заблокировано.

Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт-9

Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт-11

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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