Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. Сразу несколько ДТП утром 3 октября доставили неудобства столичным автолюбителям. На проспекте Пушкина поперек проезжей части развернуло фуру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Спустя время автопоезд смог самостоятельно уехать, и движение восстановилось.

А на Ульяновской столкнулись автомобиль скорой помощи и трамвай. ДТП помешало не только водителям, но и пассажирам общественного транспорта. Движение трамваев в направлении железнодорожного вокзала возобновилось только через час.