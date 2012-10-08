В Тунисе местные жители избили полицейских

Новости Туниса. Около 50 полицейских в Тунисе пострадали во время столкновений с демонстрантами. Недовольство жителей туристического острова Джерба вызвало возобновление работы огромной мусорной свалки.

Участники акции перекрыли въезд на объект, и на требования освободить проезжую часть в стражей правопорядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. После чего агрессивно настроенная толпа атаковала полицейский участок. В ответ полицейские применили дубинки и спецсредства, сообщает программа Новости «24 часа» на СТВ.