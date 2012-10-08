В США арестован 23-летний американец, планировавший взорвать 48 церквей

Новости США. В американском штате Оклахома арестован 23-летний молодой человек, который планировал взорвать 48 церквей. Операция по его задержанию проведена в городе Майами провинции Оттава в штате Оклахома после того, как полицейские получили оперативную информацию о подозрительном предмете, найденном вблизи одного из мотелей.

В четверг сотрудник мотеля обнаружил в мусорном контейнере сумку, в которой находился спортивный костюм, пять баллонов с топливом, 50 коричневых стеклянных бутылок, а также кусочки ткани, которые можно использовать в качестве горящего фитиля. По версии следствия ткань предназначалась для изготовления «коктейлей Молотова».

В доме Артура Веллера были найдены не только компоненты для изготовления бомб и инструкция по их приготовлению, но и подробные планы установки взрывных устройств в 48 церквях, расположенных в Майами и его окрестностях.

Представитель полиции:

23-летний Грегори Артур Веллер Второй был задержан полицией в городе Майами провинции Оттава штата Оклахома. При обыске в его доме были найдены материалы для изготовления бомб и план их установки в 48 церквях Оклахомы.

По словам родственников, Веллер страдает расстройством психики. Артур арестован без права выхода под залог. Его обвиняют в терроризме.