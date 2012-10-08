23-летний россиянин сжёг белоруса в День Победы

Новости Беларуси. Следственный комитет России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Печорского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2012 года обвиняемый со случайным знакомым из Беларуси отмечал День Победы в пригороде Печор. Между ними произошла ссора, в результате которой печерянин избил белоруса. Когда потерпевший упал на землю, он задушил его руками. Затем обвиняемый похитил деньги с цепочкой, оттащил тело в чащу леса и поджёг его. Спустя несколько дней тело белоруса обнаружил местный житель.

Как выяснилось, 23-летний россиянин за неделю до совершения преступления условно-досрочно освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на убийство.

Напомним, в ночь на десятое сентября в городе Великие Луки Псковской области погиб 51-летний гражданин Беларуси, владелец торгового комплекса. По предварительным данным, мужчина погиб в результате взрыва пиротехники, которую он попытался запустить во время празднования дня рождения своей знакомой.