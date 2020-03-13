Прыгали на крыше Mercedes. Подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети

Новости Беларуси. Подростки повредили иномарку в Минском районе и сняли это на видео, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им от 13 до 15 лет, живут и учатся в Минске. В заброшенный лагерь школьники приехали погулять. Бывший детский объект находится рядом с садовым обществом «Заподгорье».