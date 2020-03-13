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Прыгали на крыше Mercedes. Подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети

13 марта 2020 14:50
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Новости Беларуси. Подростки повредили иномарку в Минском районе и сняли это на видео, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прыгали на крыше Mercedes. Подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети-1

Им от 13 до 15 лет, живут и учатся в Минске. В заброшенный лагерь школьники приехали погулять. Бывший детский объект находится рядом с садовым обществом «Заподгорье».

Прыгали на крыше Mercedes. Подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети-4

Неподалеку они заметили Mercedes и повредили иномарку. Некоторые даже сняли это на видео, впоследствии выложили на своих страницах в социальных сетях. Сотрудники милиции нашли подростков. Сейчас правоохранители выясняют роль каждого участника инцидента.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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