Антисанитария выявлена на территории 2 000 объектов Минской области

Новости Беларуси. Нарушения санитарных норм обнаружили эпидемиологи на территории почти двух тысяч объектов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание специалисты обратили на состояние дачных и гаражных кооперативов. Треть из них завалены мусором, строительными и бесхозными отходами. В черные списки санитарных служб попали жилищные хозяйства Жодино, Любани, Мяделя и Воложина.

Марина Широцкая, исполняющая обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В целях наведения порядка и оказания содействия в решении проблемных вопросов, нами было направлено около 80 писем в районные органы исполнительной власти. Было выдано около тысячи рекомендаций. При этом, более 80% рекомендаций было выполнено в установленные сроки.