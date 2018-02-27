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В Свислочи обнаружено тело пропавшего 20-летнего парня

27 февраля 2018 15:28
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Новости Беларуси. По факту смерти 20-летнего молодого человека проводится проверка.

По информации официального представителя УСК по Минску Марины Драньковой, с 25 февраля молодой человек разыскивался правоохранителями как без вести отсутствующий.

27 февраля днем тело парня было обнаружено в Свислочи недалеко от улицы Октябрьской в Минске. Был проведен осмотр места происшествия.

По предварительной информации, смерть молодого человека не носит криминальный характер. Точная причина будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы.

# происшествия # Несчастный случай # Марина Дранькова

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