В Светлогорском районе на 68-летнего велосипедиста совершён двойной наезд

Новости Беларуси. Вечером 7 января автобус «МАЗ» задел левым боком велосипедиста в Светлогорском районе. ДТП произошло на 69 км дороги «Октябрьский-Паричи-Речица».

По сообщению УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 68-летний велосипедист ехал по велосипедной дорожке по ходу движения автобуса, но неожиданно выехал на проезжую часть.

Столкнувшись с автобусом, мужчина упал с велосипеда на дорогу. В то же время по ней ехал Peugeot Boxer, водитель которого не успел притормозить и наехал на велосипедиста.

Мужчину госпитализировали в местную больницу.

Ещё одно ДТП произошло в Светлогорском районе в прошлый четверг.