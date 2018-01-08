В Светлогорском районе на 68-летнего велосипедиста совершён двойной наезд

Новости Беларуси. Вечером 7 января автобус «МАЗ» задел левым боком велосипедиста в Светлогорском районе. ДТП произошло на 69 км дороги «Октябрьский-Паричи-Речица».
По сообщению УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 68-летний велосипедист ехал по велосипедной дорожке по ходу движения автобуса, но неожиданно выехал на проезжую часть.
Столкнувшись с автобусом, мужчина упал с велосипеда на дорогу. В то же время по ней ехал Peugeot Boxer, водитель которого не успел притормозить и наехал на велосипедиста.
Мужчину госпитализировали в местную больницу.
Ещё одно ДТП произошло в Светлогорском районе в прошлый четверг.
Трое пострадали – здесь подробнее.