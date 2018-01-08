Прямой эфир

В Светлогорском районе на 68-летнего велосипедиста совершён двойной наезд

08 января 2018 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 7 января автобус «МАЗ» задел левым боком велосипедиста в Светлогорском районе. ДТП произошло на 69 км дороги «Октябрьский-Паричи-Речица».

По сообщению УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 68-летний велосипедист ехал по велосипедной дорожке по ходу движения автобуса, но неожиданно выехал на проезжую часть.  

Столкнувшись с автобусом, мужчина упал с велосипеда на дорогу. В то же время по ней ехал Peugeot Boxer, водитель которого не успел притормозить и наехал на велосипедиста.  

Мужчину госпитализировали в местную больницу.

Ещё одно ДТП произошло в Светлогорском районе в прошлый четверг.

Трое пострадали – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Городокском районе пьяный мужчина угрожал застрелить тещу из пистолета
08 января 2018 09:19

В Городокском районе пьяный мужчина угрожал застрелить тещу из пистолета

В Минске горела очень захламленная квартира: пострадал 53-летний мужчина
08 января 2018 08:47

В Минске горела очень захламленная квартира: пострадал 53-летний мужчина

От садика до станции – около 700 метров. Репортаж СТВ о побеге ребят из детского сада в Светлогорске
07 января 2018 16:43

От садика до станции – около 700 метров. Репортаж СТВ о побеге ребят из детского сада в Светлогорске