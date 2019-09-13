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В Новополоцке собака покусала 4-летнего сына хозяев

13 сентября 2019 09:48
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Новости Беларуси. В Новополоцке собака укусила 4-летнего ребенка, который ударил ее палкой. 

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 11 сентября. Мальчик с родителями гостили у родственников на дворовой территории. 

Семья взяла с собой в гости собаку породы алабай. Она лежала у дома, а мальчик ударил ее палкой. После этого животное укусило ребенка.   

Отец отвез сына в медучреждение. Мальчика госпитализировали, его здоровью ничего не угрожает.  

Проводится проверка. Были опрошены родители ребенка и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отец пострадавшего мальчика отметил, что собака живет в семье более 5 лет, и таких случаев раньше не было.  

В начале лета в Гродно стаффордширский терьер покусал 7-летнюю девочку.    

«Намордник был у собаки тряпичный» (подробности здесь).  

 

# Дети и животные # происшествия

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