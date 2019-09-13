В Новополоцке собака покусала 4-летнего сына хозяев

Новости Беларуси. В Новополоцке собака укусила 4-летнего ребенка, который ударил ее палкой.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 11 сентября. Мальчик с родителями гостили у родственников на дворовой территории.

Семья взяла с собой в гости собаку породы алабай. Она лежала у дома, а мальчик ударил ее палкой. После этого животное укусило ребенка.

Отец отвез сына в медучреждение. Мальчика госпитализировали, его здоровью ничего не угрожает.

Проводится проверка. Были опрошены родители ребенка и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отец пострадавшего мальчика отметил, что собака живет в семье более 5 лет, и таких случаев раньше не было.

В начале лета в Гродно стаффордширский терьер покусал 7-летнюю девочку.