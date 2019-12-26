В Столинском районе в руках у 16-летнего парня взорвалась петарда

Новости Беларуси. В Столинском районе в руках у подростка взорвалась петарда.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 декабря. В медучреждение был доставлен 16-летний местный житель с травматической ампутацией ногтевой доли пальца.
Было установлено, что парень получил телесные повреждения, когда у него в руках взорвалась петарда.
Подросток объяснил правоохранителям, что не успел бросить петарду до взрыва.
Проводится проверка.
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