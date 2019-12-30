Как справиться с похмельем. Пять неожиданных способов

Вы наверняка с нетерпением ждете, когда можно будет собраться с друзьями или в кругу семьи и отметить Новый год с размахом? Но последствия этого праздника, которые могут застать вас на следующее утро врасплох, пугают. Мы расскажем несколько способов, как избавиться от похмелья.

Ведь существует бесконечное количество способов избавиться от него (как традиционных, так и очень необычных).

Пейте рассол

Если вы перебрали с алкоголем прошлой ночью, то предложение выпить рассол может показаться вам неприятным. Однако рассол может помочь вам избавиться от головной боли так же, как и любой спортивный напиток. Согласно The Huffington Post, «в огуречном рассоле содержится много полезных солей-электролитов, которые помогают вашему организму восстановиться после грандиозной ночной вечеринки». Независимо от вашей любви к соленым огурцам, этот способ стоит запомнить на всякий случай.

Отправьтесь на легкую пробежку

Заставить себя встать с дивана не так легко, однако некоторые легкие упражнения могут помочь отойти от похмелья. Согласно Livestrong.com: «Движения и выполнение физических упражнений, даже если у вас нет желания заниматься спортом, могут снова помочь стимулировать выработку эндорфинов, что приведет к улучшению настроения и избавит вас от похмелья». Только обязательно пейте много воды, иначе вам станет хуже.

Закусывайте спаржей

Исследователи из Кореи обнаружили, что спаржа содержит ферменты, которые помогают вывести алкоголь из организма. Лучше съесть немного этого овоща до того, как вы начнете пить, но им можно закусывать и в процессе: на следующий день вкусный овощ поможет вылечить ваше похмелье. Это прекрасная новость для тех, кто хочет чувствовать себя лучше.

Сожмите лимон в подмышке

Над этой традицией пуэрториканцев стоит еще поразмышлять. Они советуют потереть подмышки лимоном или соком лайма перед тем, как выпить. По информации The Telegraph, считается, что это предотвращает обезвоживание, помогает удерживать жидкость. Конечно, это может быть мифом, чем научным фактом, но стоит попробовать.

Примите масло вечерней примулы

Масло вечерней примулы находится в списке средств, которые приносят пользу для здоровья человека. Оно может избавить вас от неприятных последствий похмелья. По словам Мишель Руиз – главного редактора новостей Cosmopolitan, «данное масло цветущего растения примулы является вековым средством от похмелья, поскольку оно помогает избавиться от дискомфорта в желудке и улучшить работу печени». Только обратите внимание на инструкцию по применению.

Источник текста: bustle.com.