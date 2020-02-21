В Барановичах устанавливается причина смерти 3-месячного ребёнка

Новости Беларуси. 20 февраля в Барановичах умер трёхмесячный ребёнок.

Как сообщает УСК по Брестской области, 32-летний мужчина находился у себя дома вместе с сыном. Супруга жителя Барановичей уехала в Минск, чтобы показать старшего ребёнка врачу.

Примерно в 15:15 женщина вернулась домой и увидела мужа, который спал на диване. Подняв супруга, гражданка обнаружила под ним малыша без признаков жизни.

Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,4 промилле алкоголя.

По факту случившегося проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребёнка.

В прошлом месяце в Барановичах умер 4-летний мальчик.