В Барановичах устанавливается причина смерти 3-месячного ребёнка

Новости Беларуси. 20 февраля в Барановичах умер трёхмесячный ребёнок.
Как сообщает УСК по Брестской области, 32-летний мужчина находился у себя дома вместе с сыном. Супруга жителя Барановичей уехала в Минск, чтобы показать старшего ребёнка врачу.
Примерно в 15:15 женщина вернулась домой и увидела мужа, который спал на диване. Подняв супруга, гражданка обнаружила под ним малыша без признаков жизни.
Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,4 промилле алкоголя.
По факту случившегося проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребёнка.
В прошлом месяце в Барановичах умер 4-летний мальчик.
Его госпитализировали с острой зубной болью – подробнее здесь.