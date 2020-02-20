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Авария на МКАД. Фура перекрыла несколько полос на развязке со слуцкой трассой

20 февраля 2020 19:36
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Новости Беларуси. Авария на кольцевой. На развязке со слуцкой трассой фура перекрыла несколько полос в направлении Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на МКАД. Фура перекрыла несколько полос на развязке со слуцкой трассой-1

Видео регистратора одного из автомобилистов, который попал в серьезный затор, появилось в сети. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковым авто.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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