Авария на МКАД. Фура перекрыла несколько полос на развязке со слуцкой трассой

Новости Беларуси. Авария на кольцевой. На развязке со слуцкой трассой фура перекрыла несколько полос в направлении Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видео регистратора одного из автомобилистов, который попал в серьезный затор, появилось в сети. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковым авто.