Новости Беларуси. Соленые чипсы и сухарики погубили полсотни уток в Витебске. К такому выводу пришли ветеринары на основании результатов проведенной экспертизы. В организме водоплавающих было обнаружено превышение содержания поваренной соли.

Сердобольные горожане подкармливали уток вредными продуктами и хлебом, что спровоцировало внезапный утиный мор.

Около недели назад на реке Витьба экологи в течение нескольких дней обнаружили более 50 погибших уток. После этого случая на месте зимовки птиц установили таблички с правилами их кормления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Рачковский, начальник Витебской городской ветеринарной лаборатории:

Скорее всего причиной стало неправильное кормление, то есть очень много сухариков, чипсов, хлеба. При исследовании в областной лаборатории бактериальных, инфекционных и вирусных заболеваний особо опасных для людей не обнаружено.