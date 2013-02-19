Немецкий миллиардер Отто Байсхайм покончил жизнь самоубийством. Его состояние оценивается в 3 млрд евро

Новости Германии. 89-летний Отто Байсхайм, один из основателей известной по всему миру немецкой торговой сети Metro, в понедельник свёл счёты с жизнью. Тело бизнесмена обнаружено в его поместье в немецком городе Роттах-Эгерн.

Как сообщает издание Bild, Байсхайм был неизлечимо болен. В последние годы он не принимал активного участия в работе компании.

По последним данным, его состояние оценивается в 3 млрд евро. Предполагается, что эти деньги будут переданы двум некоммерческим фондам в Швейцарии и Германии.

Олаф Кох, главный исполнительный директор:

Отто был пионером и легендой немецкого и международного розничного бизнеса.

Кроме того, Отто Байсхайм известен тем, что за всю свою жизнь он не дал ни одного интервью журналистам.

Торговая империя Metro входит в пятёрку самых больших торговых сетей в мире. Гипермаркеты Metro начали открываться в европейских городах с 1968 года.