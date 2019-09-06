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В Минске шесть человек застряли в задымленной кабине лифта

06 сентября 2019 13:22
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Новости Беларуси. В Минске из задымленной кабины лифта были спасены шесть человек.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем шестого сентября. Поступило сообщение о возгорании машинного отделения лифта на 13 этаже по улице Сурганова в «Институте экономики НАН Беларуси».  

Предварительно, загорелась электропроводка в щите управления на площади 2 кв. метра.  

До приезда сотрудников МЧС самостоятельно из здания вышли 50 человек, эвакуация проводилась через общие выходы.  

В Минске шесть человек застряли в задымленной кабине лифта-1

Фото: МЧС  

Также поступило сообщение, что на уровне второго этажа в грузовом лифте находятся шесть человек. Лифт был задымлен, и люди задыхались.  

При помощи специального оборудования сотрудники МЧС вскрыли кабину лифта, людям подали маски для спасаемых и извлекли на свежий воздух. В лифте находились работники института – пять женщин и мужчина.  

Медики оказали пострадавшим первую помощь. Пять человек были госпитализированы.  

Пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание   электропроводки.  

На неделе из детского сада в Брестском районе эвакуировали 172 человека – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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