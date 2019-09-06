В Минске шесть человек застряли в задымленной кабине лифта

До приезда сотрудников МЧС самостоятельно из здания вышли 50 человек, эвакуация проводилась через общие выходы.

Предварительно, загорелась электропроводка в щите управления на площади 2 кв. метра.

По информации МЧС, происшествие случилось днем шестого сентября. Поступило сообщение о возгорании машинного отделения лифта на 13 этаже по улице Сурганова в «Институте экономики НАН Беларуси».

Новости Беларуси. В Минске из задымленной кабины лифта были спасены шесть человек.

Также поступило сообщение, что на уровне второго этажа в грузовом лифте находятся шесть человек. Лифт был задымлен, и люди задыхались.

При помощи специального оборудования сотрудники МЧС вскрыли кабину лифта, людям подали маски для спасаемых и извлекли на свежий воздух. В лифте находились работники института – пять женщин и мужчина.

Медики оказали пострадавшим первую помощь. Пять человек были госпитализированы.

Пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.