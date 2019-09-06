«Пойдёт на запчасти»: директор шеринга о велосипеде, который достали со дна Свислочи

Новости Беларуси. Очередной шеринговый велосипед достали из Свислочи. Желтый двухколесный оказался в воде больше месяца назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прокатный велосипед в районе улиц Зыбицкая и Герцена спасателям пришлось искать почти два часа. За ремонт транспортного средства владельцы не берутся, велосипед сейчас является вещественным доказательством в уголовном деле.

Вадим Осипчик, директор компании шеринга:

Один из первых велосипедов, который был утоплен. Человека, который все это совершил, нашли сразу. Все это время велось следствие.

Конечно, вряд ли он будет использован, потому что вся электроника за это время выгорела – это же не подводная лодка, велосипед. Металлические части, которые внутри велосипеда, тоже подверглись коррозии. Пойдет на запчасти.