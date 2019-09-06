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«Пойдёт на запчасти»: директор шеринга о велосипеде, который достали со дна Свислочи

06 сентября 2019 15:57
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Новости Беларуси. Очередной шеринговый велосипед достали из Свислочи. Желтый двухколесный оказался в воде больше месяца назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пойдёт на запчасти»: директор шеринга о велосипеде, который достали со дна Свислочи-1

Прокатный велосипед в районе улиц Зыбицкая и Герцена спасателям пришлось искать почти два часа. За ремонт транспортного средства владельцы не берутся, велосипед сейчас является вещественным доказательством в уголовном деле.

«Пойдёт на запчасти»: директор шеринга о велосипеде, который достали со дна Свислочи-4

Вадим Осипчик, директор компании шеринга:
Один из первых велосипедов, который был утоплен. Человека, который все это совершил, нашли сразу. Все это время велось следствие.

Конечно, вряд ли он будет использован, потому что вся электроника за это время выгорела – это же не подводная лодка, велосипед. Металлические части, которые внутри велосипеда, тоже подверглись коррозии. Пойдет на запчасти.

«Пойдёт на запчасти»: директор шеринга о велосипеде, который достали со дна Свислочи-7

Непростая судьба настигает приблизительно 9 % всех шеринговых девайсов. Недобросовестные пользователи снимают сиденья двухколесных, повреждают электронику и даже сжигают велосипеды.

«Пойдёт на запчасти»: директор шеринга о велосипеде, который достали со дна Свислочи-10

Несладко приходится и электросамокатам – по итогам прокатного сезона заведено 22 уголовных дела по фактам их кражи, больше всего в Первомайском районе. Убытки для шеринговых компаний нельзя назвать незначительными: стоимость одного такого средства передвижения составляет более 900 рублей.

# Хулиганство # происшествия # Вадим Осипчик # Фотофакт

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