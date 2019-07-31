Прямой эфир

В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян

31 июля 2019 20:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. На 22-м километре автодороги Дзержинск–Рубежевичи перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян-1

Исследование показало наличие в крови водителя алкоголя. Превысив скорость, он не справился с управлением. В салоне находились еще два пассажира. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян-4

В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян-6

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Под Слуцком Ford сбил пьяную женщину, переходившую дорогу на красный
31 июля 2019 20:53

Под Слуцком Ford сбил пьяную женщину, переходившую дорогу на красный

Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео
31 июля 2019 17:45

Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео

8 человек в салоне, 4 в багажнике: в Минске остановили легковушку с пьяным бесправником за рулем
31 июля 2019 17:43

8 человек в салоне, 4 в багажнике: в Минске остановили легковушку с пьяным бесправником за рулем