В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян

Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. На 22-м километре автодороги Дзержинск–Рубежевичи перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Исследование показало наличие в крови водителя алкоголя. Превысив скорость, он не справился с управлением. В салоне находились еще два пассажира. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.