8 человек в салоне, 4 в багажнике: в Минске остановили легковушку с пьяным бесправником за рулем

Новости Беларуси. В Минске около трех часов ночи сотрудники ГАИ остановили легковушку, в которой уместились 12 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авто двигалось по проспекту Рокоссовского. Требование остановки водитель проигнорировал. Преследование длилось недолго: машина врезалась в припаркованный грузовик. В салоне теснились 8 человек, еще четверо – в багажнике. Большинство из компании были пьяны, в том числе и водитель. Оказалось, он без прав. Место за рулем ему уступил товарищ, владелец авто (он тоже был нетрезв, почти 2 промилле алкоголя).