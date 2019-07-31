Под Слуцком Ford сбил пьяную женщину, переходившую дорогу на красный

Новости Беларуси. Авария с участием пешехода под Слуцком. Водитель автомобиля Ford сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и шла на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована. Проводится проверка.