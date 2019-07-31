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Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео

31 июля 2019 17:45
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Новости Беларуси. 14-летний минчанин сбросил в воду прокатный велосипед на Зыбицкой, а момент преступления снимал на камеру телефона его приятель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео-1

Компания, занимающаяся прокатом велосипедов, оценила ущерб более чем в 700 рублей, а в отношении тинейджера возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео-4

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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