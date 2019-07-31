Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео

Новости Беларуси. 14-летний минчанин сбросил в воду прокатный велосипед на Зыбицкой, а момент преступления снимал на камеру телефона его приятель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 14-летний минчанин сбросил в воду прокатный велосипед на Зыбицкой, а момент преступления снимал на камеру телефона его приятель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Компания, занимающаяся прокатом велосипедов, оценила ущерб более чем в 700 рублей, а в отношении тинейджера возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».