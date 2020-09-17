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На МКАД столкнулись пять автомобилей. Вероятный виновник ДТП не выбрал безопасную дистанцию

17 сентября 2020 15:06
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Новости Беларуси. Сразу пять автомобилей столкнулись на МКАД в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероятный виновник аварии – 45-летний водитель, который не выбрал безопасную дистанцию.

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Вероятный виновник ДТП не выбрал безопасную дистанцию-1

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Вероятный виновник ДТП не выбрал безопасную дистанцию-3

Обошлось без пострадавших, движение на кольцевой в районе деревни Зацень было затруднено.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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