На МКАД столкнулись пять автомобилей. Вероятный виновник ДТП не выбрал безопасную дистанцию

Новости Беларуси. Сразу пять автомобилей столкнулись на МКАД в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вероятный виновник аварии – 45-летний водитель, который не выбрал безопасную дистанцию.
Новости Беларуси. Сразу пять автомобилей столкнулись на МКАД в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вероятный виновник аварии – 45-летний водитель, который не выбрал безопасную дистанцию.
Обошлось без пострадавших, движение на кольцевой в районе деревни Зацень было затруднено.