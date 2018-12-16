Под Витебском на упавшего из-за столкновения с Citroen мужчину наехал Dodge

Как сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома, двигавшийся по проезжей части Citroen Saxo задел шедшего по дороге в попутном направлении 61-летнего гражданина.

Новости Беларуси. 15 декабря примерно в одиннадцать вечера в нескольких километрах от Витебска произошёл наезд на пешехода.

После случившегося мужчина упал, и на него наехал двигавшийся следом за легковушкой Dodge Caliber под управлением 40-летней женщины.

Пешеход погиб на месте.

Зимой 2018 года в Новополоцке Ford сбил 49-летнюю гражданку на пешеходном переходе.