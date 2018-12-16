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Под Витебском на упавшего из-за столкновения с Citroen мужчину наехал Dodge

16 декабря 2018 09:30
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Новости Беларуси. 15 декабря примерно в одиннадцать вечера в нескольких километрах от Витебска произошёл наезд на пешехода.  

Как сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома, двигавшийся по проезжей части Citroen Saxo задел шедшего по дороге в попутном направлении 61-летнего гражданина.  

Под Витебском на упавшего из-за столкновения с Citroen мужчину наехал Dodge-1

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома  

После случившегося мужчина упал, и на него наехал двигавшийся следом за легковушкой Dodge Caliber под управлением 40-летней женщины.  

Пешеход погиб на месте.  

Зимой 2018 года в Новополоцке Ford сбил 49-летнюю гражданку на пешеходном переходе. 

Пострадавшая была госпитализирована – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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