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На проспекте в Минске спал пьяный мужчина

29 января 2020 08:39
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Новости Беларуси. В Минске на проезжей части спал пешеход.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, утром 29 января на проезжей части проспекта Независимости спал нетрезвый мужчина.  

На проспекте в Минске спал пьяный мужчина -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Пешехода забрали с дороги Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. Мужчина не пострадал, его поступок не спровоцировал ДТП.  

Сотрудники ГАИ напоминают, что если на проезжей части находится нетрезвый пешеход, то об этом незамедлительно нужно сообщить правоохранителям.   

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# ГАИ # происшествия

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