Под Гродно горела католическая часовня, построенная в 19 веке

Новости Беларуси. В Гродненском районе горела старинная католическая часовня.
По информации МЧС, днем 20 января было получено сообщение о пожаре в часовне Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии Римско-католической церкви в деревне Святск.
Когда на место прибыли подразделения МЧС, внутри здания был плотный дым.
Часовня была построена в 1841 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Богослужения в момент пожара не проводились, часовня была закрыта.
Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил предметы мебели и пол, закоптил стены и потолок здания.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем (оставленная без присмотра горящая свеча).
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