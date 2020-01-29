Под Гродно горела католическая часовня, построенная в 19 веке

Когда на место прибыли подразделения МЧС, внутри здания был плотный дым.

По информации МЧС, днем 20 января было получено сообщение о пожаре в часовне Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии Римско-католической церкви в деревне Святск.

Часовня была построена в 1841 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Богослужения в момент пожара не проводились, часовня была закрыта.

Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил предметы мебели и пол, закоптил стены и потолок здания.

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем (оставленная без присмотра горящая свеча).