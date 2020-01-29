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Под Гродно горела католическая часовня, построенная в 19 веке

29 января 2020 07:15
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Новости Беларуси. В Гродненском районе горела старинная католическая часовня.  

По информации МЧС, днем 20 января было получено сообщение о пожаре в часовне Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии Римско-католической церкви в деревне Святск.  

Когда на место прибыли подразделения МЧС, внутри здания был плотный дым. 

Под Гродно горела католическая часовня, построенная в 19 веке -1

Фото: МЧС  

Часовня была построена в 1841 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.  

Богослужения в момент пожара не проводились, часовня была закрыта.  

Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил предметы мебели и пол, закоптил стены и потолок здания.  

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем (оставленная без присмотра горящая свеча).  

Летом прошлого года в центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки – здесь подробнее.   

# Пожар # происшествия

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