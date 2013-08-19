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СМИ Германии: «Аль-Каида» готовит серию терактов на железных дорогах Европы

19 августа 2013 06:32
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Новости Германии. «Аль-Каида» готовит серию терактов на железных дорогах Европы. Такое сообщение появилось в немецкой прессе. Узнать планы экстремистов удалось благодаря прослушиванию переговоров лидера террористической группировки с руководителями боевых групп в различных странах мира. В Германии тут же отреагировали на угрозу и усилили меры безопасности на всех железнодорожных станциях.

В начале месяца Соединенные Штаты распространили информацию о том, что боевики планирует серию атак на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В связи с этим посольства ряда стран были закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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