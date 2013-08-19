СМИ Германии: «Аль-Каида» готовит серию терактов на железных дорогах Европы

Новости Германии. «Аль-Каида» готовит серию терактов на железных дорогах Европы. Такое сообщение появилось в немецкой прессе. Узнать планы экстремистов удалось благодаря прослушиванию переговоров лидера террористической группировки с руководителями боевых групп в различных странах мира. В Германии тут же отреагировали на угрозу и усилили меры безопасности на всех железнодорожных станциях.

В начале месяца Соединенные Штаты распространили информацию о том, что боевики планирует серию атак на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В связи с этим посольства ряда стран были закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.